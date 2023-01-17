Долгих Андрей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Долгих Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Долгих Федосья Андреевна
Мать ребёнка: Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Долгих Ульяна Андреевна
Мать ребёнка: Марья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область