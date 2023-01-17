Долгих Андрей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолгих Андрей Яковлевич

Долгих Андрей Яковлевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Долгих Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Долгих Степан Андреевич

Мать ребёнка: Марья Ивановна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Долгих Федосья Андреевна

Мать ребёнка: Марья Ивановна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Долгих Ульяна Андреевна

Мать ребёнка: Марья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close