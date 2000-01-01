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Stoloff (Nunes Vaz) Reina

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Место рождения

New York, New York, United States

Дата рождения

29.05.1924

Дата смерти

15.10.1989

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1924

Отец: Nunes Vaz Andrew

Мать: Ruderman Elizabeth

New York, New York, United States
Место жительства
01.02.1977
Место жительства
01.07.1977
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Stoloff ?

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.10.1989
New York, New York, United States
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