Stoloff (Nunes Vaz) Reina
Место рожденияNew York, New York, United States
Дата рождения29.05.1924
Дата смерти15.10.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1924
Отец: Nunes Vaz Andrew
Мать: Ruderman Elizabeth
New York, New York, United States
Место жительства
01.02.1977
Место жительства
01.07.1977
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Stoloff ?
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.10.1989
New York, New York, United States