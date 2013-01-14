Удовенко (Ковалёва) Людмила Васильевна
Место рождения
Дата рождения31.08.1959
Дата смерти14.01.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1959
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.09.1981
Дочь: Удовенко Оксана Сергеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
14.01.2013