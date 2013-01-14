Удовенко (Ковалёва) Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удовенко (Ковалёва) Людмила Васильевна

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Место рождения

Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область

Дата рождения

31.08.1959

Дата смерти

14.01.2013

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

1922 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

1981 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1959

Отец: Ковалёв Василий Дмитриевич

Мать: Ковалёва (Гераськина) Нина Андреевна

Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.09.1981

Дочь: Удовенко Оксана Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Смерть
14.01.2013
Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область

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