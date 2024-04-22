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Иван Осипов

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Осип Матвеев

Мать: Ефросинья Лукина

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Василиса Иванова

Мать ребёнка: Парасковья Федотова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1810

Сын: Яков Иванович

Мать ребёнка: Парасковья Федотова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Федора Иванова

Мать ребёнка: Парасковья Федотова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
18.04.1816

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: Парасковья Федотова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парасковья Федотова

Смерть
Неизвестно
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