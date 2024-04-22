Иван Осипов
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Осип Матвеев
Мать: Ефросинья Лукина
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Василиса Иванова
Мать ребёнка: Парасковья Федотова
Рождение ребёнка
1810
Сын: Яков Иванович
Мать ребёнка: Парасковья Федотова
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Федора Иванова
Мать ребёнка: Парасковья Федотова
Рождение ребёнка
18.04.1816
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Парасковья Федотова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Парасковья Федотова
Смерть
Неизвестно