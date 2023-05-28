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Киселева Екатерина Николаевна

Место рождения

Каменка, Уланский район, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

Вычислено 1847

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1845 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменка, Уланский район, Восточно-Казахстанская область
На основании пометки 70 в графе возраст карточки переписи с/х населения 1917 года
Рождение ребёнка
1866

Сын: Киселев Илья Евлампьевич

Отец ребёнка: Киселёв Евлампий Петрович

Каменка, Уланский район, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Около 1866

Муж: Киселёв Евлампий Петрович

Каменка, Уланский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1881

Сын: Киселёв Георгий Евлампиевич

Отец ребёнка: Киселёв Евлампий Петрович

Каменка, Уланский район, Восточно-Казахстанская область
Дата рождения вычислена согласно пометки 36 в графе возраста анкеты с/х переписи 1917 года
Смерть
После 1917
Каменка, Уланский район, Восточно-Казахстанская область

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