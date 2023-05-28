Киселева Екатерина Николаевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1847
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1847
Отец: не указан
Мать: не указана
На основании пометки 70 в графе возраст карточки переписи с/х населения 1917 года
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Киселёв Евлампий Петрович
Бракосочетание
Около 1866
Рождение ребёнка
Вычислено 1881
Сын: Киселёв Георгий Евлампиевич
Отец ребёнка: Киселёв Евлампий Петрович
Дата рождения вычислена согласно пометки 36 в графе возраста анкеты с/х переписи 1917 года
Смерть
После 1917