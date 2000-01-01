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Казанцев Александр Рудольфович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1959

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1981 г.р.
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Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1981

Сын: Казанцев Михаил

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.06.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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