Кошман Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошман Сергей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1988 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2022 г.р.

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федянина Алина Игоревна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
19.04.2022

Сын: Кошман Григорий Сергеевич

Мать ребёнка: Федянина Алина Игоревна

Испания Орихуэлло
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федянина Алина Игоревна

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