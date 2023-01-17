Кошман Сергей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федянина Алина Игоревна
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
19.04.2022
Сын: Кошман Григорий Сергеевич
Мать ребёнка: Федянина Алина Игоревна
Испания Орихуэлло
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федянина Алина Игоревна