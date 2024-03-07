Мачульский (Отец Гарасима И Емельяна) (Отец Гарасима И Емельяна) ???
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1765 и 1766
Сын: Мачульский Герасим
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1778 и 1779
Сын: Мачульский Емельян
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно