Мачульский (Отец Гарасима И Емельяна) (Отец Гарасима И Емельяна) ??? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мачульский (Отец Гарасима И Емельяна) (Отец Гарасима И Емельяна) ???

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Между 1765 и 1766 г.р.
Между 1778 и 1779 г.р.

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1765 и 1766

Сын: Мачульский Герасим

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1778 и 1779

Сын: Мачульский Емельян

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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