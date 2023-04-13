Tarask (Võrno) Ida
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1897
Дата смерти19.11.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
02.02.1897
Рождение ребёнка
16.08.1925
Рождение ребёнка
15.10.1927
Рождение ребёнка
21.08.1930
Смерть
19.11.1965
Похороны
Неизвестно
Sininõmme kalmistu