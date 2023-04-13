Tarask (Võrno) Ida — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Tarask (Võrno) Ida

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1897

Дата смерти

19.11.1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Крещение
02.02.1897
Рождение ребёнка
16.08.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Tarask Robert

Рождение ребёнка
15.10.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Tarask Robert

Рождение ребёнка
21.08.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Tarask Robert

Смерть
19.11.1965
Похороны
Неизвестно
Sininõmme kalmistu
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