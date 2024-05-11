Мичри Абрам Юфудович 1830 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мичри Абрам Юфудович

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Место рождения

Евпатория, Евпатория, Республика Крым

Дата рождения

1830

Дата смерти

10.08.1917

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Мичри Юфуда (Федор)

Мать: не указана

Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мичри Иосиф Абрамович

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
Неизвестно
Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского | Серия «Исторические науки» | Том 26 (65). №2. 2013. С. 112-124. К вопросу о формировании книжной коллекции «Карай-Битикли... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Синани Самуил Соломонович. «Мои воспоминания» | Воспоминания не были изданы, книга существует только в электронном виде. | с. 1 | с. 2 | У Абрама Мичри было трое детей: одна дочь и два сына: Иосиф (дя... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Синани Самуил Соломонович. «Мои воспоминания» | Воспоминания не были изданы, книга существует только в электронном виде. | с. 1 | Насколько я знаю, сестры относились друг к другу по-родственному; что ... Показать все
Рождение ребёнка
1875

Сын: Мичри Федор Абрамович

Мать ребёнка: не указана

Одесса, Одеська область
Смерть
10.08.1917
Евпатория, Евпатория, Республика Крым

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