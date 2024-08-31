Кетчер (Сухопрудская) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти13.04.1899
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Сухопрудский Алексей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1853
Дочь: Иконникова-Галицкая (Кетчер) Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Кетчер Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
15.11.1854
Дочь: Иконникова-Галицкая (Кетчер) Надежда Яковлевна
Отец ребёнка: Кетчер Яков Яковлевич
Смерть
13.04.1899