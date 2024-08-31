Кетчер (Сухопрудская) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКетчер (Сухопрудская) Мария Алексеевна

Кетчер (Сухопрудская) Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

13.04.1899

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Сухопрудский Алексей Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1853

Дочь: Иконникова-Галицкая (Кетчер) Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Кетчер Яков Яковлевич

Рождение ребёнка
15.11.1854

Дочь: Иконникова-Галицкая (Кетчер) Надежда Яковлевна

Отец ребёнка: Кетчер Яков Яковлевич

Смерть
13.04.1899

Мы используем куки для улучшения работы сайта.