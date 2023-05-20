Белоголов Валерий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.?
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.?
Отец: Белоголов Пётр Ильич
Рождение ребёнка
14.09.1985
Дочь: Верхотурова Анна Валерьевна
Мать ребёнка: Белоголова Валентина Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муратова Светлана Валерьевна
Мать ребёнка: Белоголова Валентина Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоголов Олег Валерьевич
Мать ребёнка: Белоголова Валентина Тимофеевна