Белоголов Валерий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелоголов Валерий Петрович

Белоголов Валерий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.?

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.?

Отец: Белоголов Пётр Ильич

Мать: Белоголова Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
14.09.1985

Дочь: Верхотурова Анна Валерьевна

Мать ребёнка: Белоголова Валентина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муратова Светлана Валерьевна

Мать ребёнка: Белоголова Валентина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоголов Олег Валерьевич

Мать ребёнка: Белоголова Валентина Тимофеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close