Абубакеров Рамзи Накибович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.12.1953
Дочь: Зевахина Фарида Рамзиевна
Мать ребёнка: Арасланова Назиба Гусаиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абубакиров Рустэм Рамзиевич
Мать ребёнка: Арасланова Назиба Гусаиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно