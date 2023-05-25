Абубакеров Рамзи Накибович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбубакеров Рамзи Накибович

Абубакеров Рамзи Накибович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1953

Дочь: Зевахина Фарида Рамзиевна

Мать ребёнка: Арасланова Назиба Гусаиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абубакиров Рустэм Рамзиевич

Мать ребёнка: Арасланова Назиба Гусаиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арасланова Назиба Гусаиновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close