Хомяков Егор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомяков Егор Николаевич

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Место рождения

Соболеково, Россия

Дата рождения

07.01.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1835

Отец: Хомяков Николай Петрович

Мать: Хомякова Фёкла Гавриловна

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
14.05.1867

Сын: Хомяков Феодор Егорович

Мать ребёнка: Фёкла Фе

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
24.08.1871

Дочь: Наталья Егоровна

Мать ребёнка: Фёкла Фе

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Егоровна

Мать ребёнка: Фёкла Фе

Соболеково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёкла Фе

Смерть
Неизвестно
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