Хомяков Егор Николаевич
Место рожденияСоболеково, Россия
Дата рождения07.01.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1835
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
14.05.1867
Мать ребёнка: Фёкла Фе
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
24.08.1871
Дочь: Наталья Егоровна
Мать ребёнка: Фёкла Фе
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Егоровна
Мать ребёнка: Фёкла Фе
Соболеково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фёкла Фе
Смерть
Неизвестно