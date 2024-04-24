Сапожникова Галина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожникова Галина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сапожников Михаил Михайлович

Мать: Шапошникова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Сергей Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Петров Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Владимир

Смерть
Неизвестно

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