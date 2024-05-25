Осьма
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Сын: Курбан-Галеев Фатех Шеяфетдинович
Отец ребёнка: Курбан-Галеев Шеяфетдин
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Курбан-Галеева) Халифя Шеяфетдиновна
Отец ребёнка: Курбан-Галеев Шеяфетдин
Смерть
Неизвестно