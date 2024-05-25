Осьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбан-Галеев Шеяфетдин

Место жительства
Неизвестно
Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Курбан-Галеев Фатех Шеяфетдинович

Отец ребёнка: Курбан-Галеев Шеяфетдин

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Курбан-Галеева) Халифя Шеяфетдиновна

Отец ребёнка: Курбан-Галеев Шеяфетдин

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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