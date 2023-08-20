Мамедов Яшар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамедов Яшар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Мамедова Лариса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамедова Белла Яшаровна

Мать ребёнка: Мамедова Юлия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамедова София Яшаровна

Мать ребёнка: Мамедова Юлия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамедов Эдик Яшарович

Мать ребёнка: Мамедова Юлия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамедов Костя Яшарович

Мать ребёнка: Мамедова Юлия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамедова Юлия Григорьевна

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