Марфа Павлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Екатерина Ефремова
Отец ребёнка: Ефрем Павлов
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Татьяна Ефремова
Отец ребёнка: Ефрем Павлов
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Андрей Ефремов
Отец ребёнка: Ефрем Павлов
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Дарья Ефремова
Отец ребёнка: Ефрем Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефрем Павлов
Смерть
Неизвестно