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Марфа Павлова

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Место рождения

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1757 г.р.

Дети

Около 1781 г.р.
Около 1784 г.р.
Около 1789 г.р.
Около 1791 г.р.

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Екатерина Ефремова

Отец ребёнка: Ефрем Павлов

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Татьяна Ефремова

Отец ребёнка: Ефрем Павлов

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Андрей Ефремов

Отец ребёнка: Ефрем Павлов

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Дарья Ефремова

Отец ребёнка: Ефрем Павлов

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефрем Павлов

Смерть
Неизвестно
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