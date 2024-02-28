Мануйлович Анастасия Пимановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.1885 ст.
Дочь: Сапожникова Дарья Филипповна
Отец ребёнка: Мануйлович Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
15.01.1890 ст.
Дочь: Мануйлович Татьяна Филипповна
Отец ребёнка: Мануйлович Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
26.01.1899 ст.
Сын: Мануйлович Иван Филиппович
Отец ребёнка: Мануйлович Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
25.10.1905 ст.
Сын: Мануйлович Степан Филиппович
Отец ребёнка: Мануйлович Филипп Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно