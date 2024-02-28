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Мануйлович Анастасия Пимановна

Место рождения

Закучево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Закучево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.03.1885 ст.

Дочь: Сапожникова Дарья Филипповна

Отец ребёнка: Мануйлович Филипп Андреевич

Залинье, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.01.1890 ст.

Дочь: Мануйлович Татьяна Филипповна

Отец ребёнка: Мануйлович Филипп Андреевич

Залинье, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1899 ст.

Сын: Мануйлович Иван Филиппович

Отец ребёнка: Мануйлович Филипп Андреевич

Машки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.10.1905 ст.

Сын: Мануйлович Степан Филиппович

Отец ребёнка: Мануйлович Филипп Андреевич

Машки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мануйлович Филипп Андреевич

Смерть
Неизвестно
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