Мельникова Агафья Никитина
Место рожденияд.Путиловка Бузулукский уезд Самарская губерния
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Путиловка Бузулукский уезд Самарская губерния
Бракосочетание
1883
Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Васса Прокопьевна
Отец ребёнка: Мельников Прокопий Иванов
Рождение ребёнка
1895
Сын: Мельников Георгий Прокопьевич
Отец ребёнка: Мельников Прокопий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно