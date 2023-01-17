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Мельникова Агафья Никитина

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Место рождения

д.Путиловка Бузулукский уезд Самарская губерния

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1843 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Путиловка Бузулукский уезд Самарская губерния
Бракосочетание
1883

Муж: Мельников Прокопий Иванов

Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Васса Прокопьевна

Отец ребёнка: Мельников Прокопий Иванов

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Мельников Георгий Прокопьевич

Отец ребёнка: Мельников Прокопий Иванов

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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