Семерикова Клавдия Никоноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семерикова Клавдия Никоноровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Субботина Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Семериков Николай Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семерикова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Семериков Николай Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воеводина Софья Николаевна

Отец ребёнка: Семериков Николай Павлович

Смерть
Неизвестно
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