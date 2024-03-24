Семерикова Клавдия Никоноровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Субботина Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Семериков Николай Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семерикова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Семериков Николай Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воеводина Софья Николаевна
Отец ребёнка: Семериков Николай Павлович
Смерть
Неизвестно