Винокурова Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.04.1875 ст.
Дочь: Козлова Ирина Евфимовна
Отец ребёнка: Винокуров Евфим Исаакиевич
Рождение ребёнка
02.03.1883 ст.
Сын: Винокуров Николай Евфимович
Отец ребёнка: Винокуров Евфим Исаакиевич
Рождение ребёнка
13.05.1887 ст.
Сын: Винокуров Константин Евфимович
Отец ребёнка: Винокуров Евфим Исаакиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно