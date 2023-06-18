Винокурова Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винокурова Параскева Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1875 ст.

Дочь: Козлова Ирина Евфимовна

Отец ребёнка: Винокуров Евфим Исаакиевич

Петрово, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
02.03.1883 ст.

Сын: Винокуров Николай Евфимович

Отец ребёнка: Винокуров Евфим Исаакиевич

Петрово, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
13.05.1887 ст.

Сын: Винокуров Константин Евфимович

Отец ребёнка: Винокуров Евфим Исаакиевич

Петрово, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Винокуров Евфим Исаакиевич

Смерть
Неизвестно
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