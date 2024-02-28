Епиманов (Евстратов) Иван Евстратович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епиманов (Евстратов) Иван Евстратович

Место рождения

Берхино, Луховицы, Московская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

18.12.1913 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Епимахов Евстрат

Мать: Епимахова Мавра Кодратовна

Берхино, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Епиманов Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Берхино, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
26.08.1898

Сын: Епиманов Александр Иванович

Мать ребёнка: Епиманова Екатерина Ивановна

Запись о рождении https://ya.ru/archive/catalog/26fc5a8c-45fc-496c-9416-35a4ed842a89/135
Восприемник
13.05.1901 ст.
Городна, Луховицы, Московская область
Крестник - Федор Степанов, племянник https://ya.ru/archive/catalog/8d805833-2887-45a1-bcba-989eeb50bb92/57
Смерть
18.12.1913 ст.
Берхино, Луховицы, Московская область
умер от умопомешательства Запись о смерти https://ya.ru/archive/catalog/dfa0a926-d374-45eb-b243-115292634178/131
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