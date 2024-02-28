Епиманов (Евстратов) Иван Евстратович
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смерти18.12.1913 ст.
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Епимахов Евстрат
Рождение ребёнка
1889
Рождение ребёнка
26.08.1898
Сын: Епиманов Александр Иванович
Мать ребёнка: Епиманова Екатерина Ивановна
Запись о рождении https://ya.ru/archive/catalog/26fc5a8c-45fc-496c-9416-35a4ed842a89/135
Восприемник
13.05.1901 ст.
Городна, Луховицы, Московская область
Крестник - Федор Степанов, племянник https://ya.ru/archive/catalog/8d805833-2887-45a1-bcba-989eeb50bb92/57
Смерть
18.12.1913 ст.
умер от умопомешательства Запись о смерти https://ya.ru/archive/catalog/dfa0a926-d374-45eb-b243-115292634178/131