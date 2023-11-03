Сухова (Кочерова) Параскева Григорьевна I
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиОколо 1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Бракосочетание
11.02.1829
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
М. 19 ж 25 Ур Федор Тогусов, Федор Сухов, пят Алексей Чернов, кант Дмитрий Сухов
Рождение ребёнка
12.11.1829
Отец ребёнка: Сухов Василий Климентьевич
Казак Василий Паутов 2, казака Михаила Карташова жена Авдотья
Рождение ребёнка
01.12.1832
Отец ребёнка: Сухов Василий Климентьевич
Урядника Алексея Яковлевича Богословцева жена Елена Фёдоровна
Смерть
Около 1834