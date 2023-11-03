Сухова (Кочерова) Параскева Григорьевна I — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухова (Кочерова) Параскева Григорьевна I

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Около 1834

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Кочюров Григорий Степанов

Мать: Кочурова Параскева Панкратиева

Бракосочетание
11.02.1829

Муж: Сухов Василий Климентьевич

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
М. 19 ж 25 Ур Федор Тогусов, Федор Сухов, пят Алексей Чернов, кант Дмитрий Сухов
Рождение ребёнка
12.11.1829

Сын: Сухов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Сухов Василий Климентьевич

Казак Василий Паутов 2, казака Михаила Карташова жена Авдотья
Рождение ребёнка
01.12.1832

Сын: Сухов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Сухов Василий Климентьевич

Урядника Алексея Яковлевича Богословцева жена Елена Фёдоровна
Смерть
Около 1834
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