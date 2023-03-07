Чесноков Мартемьян Семёнович
Место рождения
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: Честноков Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1902
Сын: Чесноков Александр Мартемьянович
Мать ребёнка: Чесноков Пелагея Семёновна
МК п.Январцевский, 1902
Рождение ребёнка
20.11.1904
Дочь: Екатерина Мартемьяновна
Мать ребёнка: Чесноков Пелагея Семёновна
МК п.Январцевский, 1904
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно