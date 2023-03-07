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Чесноков Мартемьян Семёнович

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: Честноков Семён

Мать: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
02.09.1902

Сын: Чесноков Александр Мартемьянович

Мать ребёнка: Чесноков Пелагея Семёновна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1902
Рождение ребёнка
20.11.1904

Дочь: Екатерина Мартемьяновна

Мать ребёнка: Чесноков Пелагея Семёновна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1904
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чесноков Пелагея Семёновна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
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