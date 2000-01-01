Постникова (Булыгина) Людмила Геннадьевна
Место рожденияАрхангельская область
Дата рождения22.06.1967
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1967
Архангельская область
Рождение ребёнка
30.08.1987
Дочь: Постникова Елена Юрьевна
Отец ребёнка: Постников Юрий Альбертович
Республика Коми, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.02.1988
Дочь: Торони Светлана Юрьевна
Отец ребёнка: Постников Юрий Альбертович
Республика Коми, Архангельская область