Фетисова (Штельваг) Инна Эдуардовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фетисова (Штельваг) Инна Эдуардовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1979

Пол

Женский

Добавил:

РФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1979

Отец: Штельваг Эдуард Эдмундович

Мать: Штельваг Ида Владимировна

Рождение ребёнка
27.04.2003

Дочь: Фетисова Ева Романовна

Отец ребёнка: Фетисов Роман Сергеевич

Бракосочетание
25.08.2007

Муж: Фетисов Роман Сергеевич

Рождение ребёнка
15.03.2011

Сын: Фетисов Ярослав Романович

Отец ребёнка: Фетисов Роман Сергеевич

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Развод
?.04.2013

Муж: Фетисов Роман Сергеевич

Бракосочетание
26.08.2020

Муж: Фетисов Роман Сергеевич

Светлый, ЗАТО Светлый, Саратовская область
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