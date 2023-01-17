Фетисова (Штельваг) Инна Эдуардовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1979
Рождение ребёнка
27.04.2003
Дочь: Фетисова Ева Романовна
Отец ребёнка: Фетисов Роман Сергеевич
Бракосочетание
25.08.2007
Рождение ребёнка
15.03.2011
Сын: Фетисов Ярослав Романович
Отец ребёнка: Фетисов Роман Сергеевич
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Развод
?.04.2013
Бракосочетание
26.08.2020
Светлый, ЗАТО Светлый, Саратовская область