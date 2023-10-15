Конарев Сергей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конарев Сергей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Конорев Пётр Симонович

Мать: Винокурова Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
07.05.1972

Дочь: Конарева Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Кривошеева Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелёвина Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошеева Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Конарева Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Кривошеева Наталья Ивановна

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