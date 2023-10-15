Конарев Сергей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Конорев Пётр Симонович
Рождение ребёнка
07.05.1972
Дочь: Конарева Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Кривошеева Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелёвина Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Конарева Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Кривошеева Наталья Ивановна