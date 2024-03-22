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Осипов Александр Николаевич

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Место рождения

Аткарск, Аткарский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

21.03.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1974

Отец: Осипов Николай

Мать: Осипова Таисия

Аткарск, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
21.12.1996

Жена: Осипова Галина Александровна

Аткарск, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
17.05.1997

Сын: Осипов Андрей Александрович

Мать ребёнка: Осипова Галина Александровна

Аткарск, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
23.08.2010

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Осипова Галина Александровна

Аткарск, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ул.Тургенева 28 Б кв 2
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