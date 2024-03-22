Осипов Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения21.03.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1974
Отец: Осипов Николай
Мать: Осипова Таисия
Бракосочетание
21.12.1996
Рождение ребёнка
17.05.1997
Сын: Осипов Андрей Александрович
Мать ребёнка: Осипова Галина Александровна
Рождение ребёнка
23.08.2010
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Осипова Галина Александровна
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ул.Тургенева 28 Б кв 2