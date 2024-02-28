Гультяев Евдоким Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
14.05.1912 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.01.1914 ст.
Сын: Гультяев Иван Евдокимович
Мать ребёнка: Гультяева Прасковья Петровна
Бракосочетание
20.04.1914 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно