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Гультяев Евдоким Лаврентьевич

Место рождения

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
14.05.1912 ст.

Жена: Гультяева Прасковья Петровна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.01.1914 ст.

Сын: Гультяев Иван Евдокимович

Мать ребёнка: Гультяева Прасковья Петровна

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
20.04.1914 ст.

Жена: Гультяева Лукерья Алексеевна

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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