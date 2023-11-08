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Лащинский Сергей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

После 1975

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Лащинский Михаил Александрович

Мать: не указана

Получение воинского звания/чина
1912
http://regiment.ru/reg/VI/C/20/3-5.htm|Тверское кавалерийское училище|Лащинский Сергей Михайлович (1-й разряд, в 10-й уланский Одесский полк)
Образование
1912
Тверь
Тверское Кавалерийское Юнкерское Училище
Место жительства
Между 1971 и 1975
село Барабой, Одесская область
Военная служба
Неизвестно
г. Ахтырка, Харьковской области
1-й разряд, в 10-й уланский Одесский полк Его Высочества Великого Герцога Люксембургского и Нассауского полк|Последнее место дислокации полка - г. Ахтырка Харьковской губернии (1.07.1903 г. - 1.04.19... Показать все
Смерть
После 1975
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