Лащинский Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиПосле 1975
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Лащинский Михаил Александрович
Получение воинского звания/чина
1912
http://regiment.ru/reg/VI/C/20/3-5.htm|Тверское кавалерийское училище|Лащинский Сергей Михайлович (1-й разряд, в 10-й уланский Одесский полк)
Образование
1912
Тверь
Тверское Кавалерийское Юнкерское Училище
Место жительства
Между 1971 и 1975
село Барабой, Одесская область
Военная служба
Неизвестно
г. Ахтырка, Харьковской области
1-й разряд, в 10-й уланский Одесский полк Его Высочества Великого Герцога Люксембургского и Нассауского полк|Последнее место дислокации полка - г. Ахтырка Харьковской губернии (1.07.1903 г. - 1.04.19... Показать все
Смерть
После 1975