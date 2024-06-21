Роменская Татьяна Кузьминична 1886 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Роменская Татьяна Кузьминична

Место рождения

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1886 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АУ
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Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1907 ст.

Дочь: Роменская Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Роменский Павел Григорьевич

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
09.11.1908 ст.

Муж: Роменский Павел Григорьевич

Старошешминск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.10.1909

Дочь: Роменская Пелагея Павловна

Отец ребёнка: Роменский Павел Григорьевич

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.11.1911 ст.

Сын: Роменский Петр Павлович

Отец ребёнка: Роменский Павел Григорьевич

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.07.1914 ст.

Дочь: Роменская Ольга Павловна

Отец ребёнка: Роменский Павел Григорьевич

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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