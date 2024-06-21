Роменская Татьяна Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1886 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907 ст.
Дочь: Роменская Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Роменский Павел Григорьевич
Бракосочетание
09.11.1908 ст.
Старошешминск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.10.1909
Дочь: Роменская Пелагея Павловна
Отец ребёнка: Роменский Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
20.11.1911 ст.
Отец ребёнка: Роменский Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
09.07.1914 ст.
Дочь: Роменская Ольга Павловна
Отец ребёнка: Роменский Павел Григорьевич