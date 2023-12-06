Повелихин Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1993
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Повелихин Иван Афанасьевич
Мать: Повелихина Прасковья
Рождение ребёнка
06.08.1941
Сын: Повелихин Николай Петрович
Мать ребёнка: Повелихина Клавдия Дмитриевна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белова ?
Мать ребёнка: Повелихина Клавдия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1993