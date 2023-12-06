Повелихин Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Повелихин Петр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Повелихин Иван Афанасьевич

Мать: Повелихина Прасковья

Рождение ребёнка
06.08.1941

Сын: Повелихин Николай Петрович

Мать ребёнка: Повелихина Клавдия Дмитриевна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова ?

Мать ребёнка: Повелихина Клавдия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Повелихина Клавдия Дмитриевна

Смерть
1993
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