Levanisky x — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Levanisky x

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1835 г.р.

Мать

Около 1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Gordon Itzik Moishe

Мать: Gordon Esther

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