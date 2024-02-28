(Тарасова) Мария Стефановна
Место рождения
Дата рождения25.10.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1889 ст.
9/III-38 Источник: ГАПК ППК Ф 37 Оп 6 Д 184 стр 29 № 43м
Крещение
29.10.1889 ст.
Верхние Муллы, Пермский уезд, Пермская губерния
В - той же деревни крестьянская дочь девица Анастасия Стефановна Тарасова Источник: ГАПК ППК Ф 37 Оп 6 Д 184 стр 29 № 43м
Смерть
Неизвестно