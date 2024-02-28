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(Тарасова) Мария Стефановна

Место рождения

Большая Мось, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

25.10.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1889 ст.

Отец: Тарасов Стефан Григорьевич

Мать: Тарасова Матрёна Андреевна

Большая Мось, Пермский муниципальный район, Пермский край
9/III-38 Источник: ГАПК ППК Ф 37 Оп 6 Д 184 стр 29 № 43м
Крещение
29.10.1889 ст.
Верхние Муллы, Пермский уезд, Пермская губерния
В - той же деревни крестьянская дочь девица Анастасия Стефановна Тарасова Источник: ГАПК ППК Ф 37 Оп 6 Д 184 стр 29 № 43м
Смерть
Неизвестно
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