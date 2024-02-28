Пинко Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинко Иван Петрович

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1852 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Пинко ПетрТрифонович

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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