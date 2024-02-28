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Пинко Иван Петрович
Пинко Иван Петрович
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Древо
Место рождения
Малоянисоль
Дата рождения
1887
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Пинко ПетрТрифонович
1852 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец:
Пинко ПетрТрифонович
Мать:
?
Малоянисоль
Смерть
Неизвестно
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