Пархоменко Максим Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пархоменко Терентий Максимович
Мать: Пархоменко Мария
Рождение ребёнка
09.05.1926
Сын: Пархоменко Павел Максимович
Мать ребёнка: Пархоменко Харетина
Новоосиново, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пархоменко Харетина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пархоменко Харетина