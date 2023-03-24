Пархоменко Максим Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пархоменко Максим Терентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пархоменко Терентий Максимович

Мать: Пархоменко Мария

Рождение ребёнка
09.05.1926

Сын: Пархоменко Павел Максимович

Мать ребёнка: Пархоменко Харетина

Новоосиново, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пархоменко Харетина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пархоменко Харетина

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