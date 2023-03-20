Гремяков Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Гремяков Николай
Мать: Гремякова Агриппина А
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Гремякова Александра Антоновна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Гремякова Александра Антоновна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Гремяков Иван Александрович
Мать ребёнка: Гремякова Александра Антоновна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Зинаида Александровна
Мать ребёнка: Гремякова Александра Антоновна
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Антонина Александровна
Мать ребёнка: Гремякова Александра Антоновна
Рождение ребёнка
25.05.1945
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Гремякова Александра Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно