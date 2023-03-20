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Гремяков Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Гремяков Николай

Мать: Гремякова Агриппина А

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Гремякова Александра Антоновна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Гремякова Александра Антоновна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Гремяков Иван Александрович

Мать ребёнка: Гремякова Александра Антоновна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Зинаида Александровна

Мать ребёнка: Гремякова Александра Антоновна

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Антонина Александровна

Мать ребёнка: Гремякова Александра Антоновна

Рождение ребёнка
25.05.1945

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Гремякова Александра Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гремякова Александра Антоновна

Смерть
Неизвестно
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