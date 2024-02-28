Долженкова (Старкова) Ефимия Филимонова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1717
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: Старков Филимон Артемьев
Мать: Старкова Агафия
https://yandex.ru/maps/-/CBegZMCzkB | Курская область, д. Старково
Место жительства
1719
1719 г. РГАДА 350-1-215 - РС Курского у. Долженковы | Курская губ. д. Старкова
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Степанида Васильева
Отец ребёнка: Долженков Василий Ларионов
Рождение ребёнка
1752
Сын: Долженков Андрей Васильев
Отец ребёнка: Долженков Василий Ларионов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1762