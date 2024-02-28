Долженкова (Старкова) Ефимия Филимонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долженкова (Старкова) Ефимия Филимонова

Место рождения

Старково, Октябрьский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: Старков Филимон Артемьев

Мать: Старкова Агафия

Старково, Октябрьский муниципальный район, Курская область
https://yandex.ru/maps/-/CBegZMCzkB | Курская область, д. Старково
Место жительства
1719
Старково, Октябрьский муниципальный район, Курская область
1719 г. РГАДА 350-1-215 - РС Курского у. Долженковы | Курская губ. д. Старкова
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Степанида Васильева

Отец ребёнка: Долженков Василий Ларионов

1-я Малая Долженкова, Октябрьский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Долженков Андрей Васильев

Отец ребёнка: Долженков Василий Ларионов

1-я Малая Долженкова, Октябрьский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долженков Василий Ларионов

Смерть
После 1762
1-я Малая Долженкова, Октябрьский муниципальный район, Курская область
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