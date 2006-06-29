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Ражкова Виктория Романовна
Ражкова Виктория Романовна
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Древо
Место рождения
Красноярск
, город Красноярск, Красноярский край
Дата рождения
29.06.2006
Пол
Женский
Отец
Ражков Роман Алексеевич
1979 г.р.
Мать
Меркулова Елена Владимировна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.2006
Отец:
Ражков Роман Алексеевич
Мать:
Меркулова Елена Владимировна
Красноярск
, город Красноярск, Красноярский край
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