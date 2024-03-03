Панютушева (Панютошева) Федосья Аникеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780 ст.
Дата смерти1816 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Малевка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1799 ст.
Сын: Панютищев Илья Николаевич
Отец ребёнка: Панютищев Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
1805 ст.
Дочь: (Панютушева) Марина Николаевна
Отец ребёнка: Панютищев Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
1806 ст.
Дочь: (Панютушева) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Панютищев Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
1808 ст.
Дочь: (Панютушева) Арина Николаевна
Отец ребёнка: Панютищев Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
1811 ст.
Дочь: (Панютушева) Дарья Николаевна
Отец ребёнка: Панютищев Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
1814 ст.
Дочь: (Панютушева) Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Панютищев Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
1816 ст.
Дочь: (Панютушева) Настасья Николаевна
Отец ребёнка: Панютищев Николай Афанасьевич
Смерть
1816 ст.