Панютушева (Панютошева) Федосья Аникеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панютушева (Панютошева) Федосья Аникеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780 ст.

Дата смерти

1816 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780 ст.

Отец: Панютищев (Панютошев) Аникей Григорьевич

Мать: Панютушева Дарья Куприяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панютищев Николай Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Малевка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1799 ст.

Сын: Панютищев Илья Николаевич

Отец ребёнка: Панютищев Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
1805 ст.

Дочь: (Панютушева) Марина Николаевна

Отец ребёнка: Панютищев Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
1806 ст.

Дочь: (Панютушева) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Панютищев Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
1808 ст.

Дочь: (Панютушева) Арина Николаевна

Отец ребёнка: Панютищев Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
1811 ст.

Дочь: (Панютушева) Дарья Николаевна

Отец ребёнка: Панютищев Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
1814 ст.

Дочь: (Панютушева) Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Панютищев Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
1816 ст.

Дочь: (Панютушева) Настасья Николаевна

Отец ребёнка: Панютищев Николай Афанасьевич

Смерть
1816 ст.

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