Завгородний Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1962
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1962
Рождение ребёнка
10.02.2001
Сын: Завгородний Павел Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.07.2002
Сын: Завгородний Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шамшутдинова Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Большакова Галина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно