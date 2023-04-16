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Завгородний Сергей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1962

Отец: Завгородний Николай Сергеевич

Мать: Завгородняя Любовь Мефодьевна

Рождение ребёнка
10.02.2001

Сын: Завгородний Павел Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.07.2002

Сын: Завгородний Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шамшутдинова Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Большакова Галина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большакова Галина Васильевна

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