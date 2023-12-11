Боева (Борсякова) Тамара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боева (Борсякова) Тамара Григорьевна

Место рождения

воронежская область, рамонский район

Дата рождения

27.07.1953

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1953

Отец: Борсяков Григорий Иванович

Мать: Борсякова Надежда Яковлевна

воронежская область, рамонский район
Рождение ребёнка
16.11.1972

Дочь: Перегудова Елена Серафимовна

Отец ребёнка: Боев Серафим Михайлович

Воронежская обл., г. Воронеж
Приблизительно в1977 г. родители развелись
Бракосочетание
Вычислено 1972

Муж: Боев Серафим Михайлович

Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боев Серафим Михайлович

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