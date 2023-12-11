Боева (Борсякова) Тамара Григорьевна
Место рожденияворонежская область, рамонский район
Дата рождения27.07.1953
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1953
воронежская область, рамонский район
Рождение ребёнка
16.11.1972
Дочь: Перегудова Елена Серафимовна
Отец ребёнка: Боев Серафим Михайлович
Воронежская обл., г. Воронеж
Приблизительно в1977 г. родители развелись
Бракосочетание
Вычислено 1972
Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно