Елясина (Федякина) Анна Парфениевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1873
Дата смертиПосле 01.08.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1892
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
08.04.1895
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Елясин Дмитрий Матвеевич
Рождение ребёнка
07.10.1897
Отец ребёнка: Елясин Дмитрий Матвеевич
Рождение ребёнка
15.05.1903
Отец ребёнка: Елясин Дмитрий Матвеевич
Рождение ребёнка
04.07.1906
Отец ребёнка: Елясин Дмитрий Матвеевич
Рождение ребёнка
01.08.1907
Отец ребёнка: Елясин Дмитрий Матвеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 01.08.1907