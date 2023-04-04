Елясина (Федякина) Анна Парфениевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елясина (Федякина) Анна Парфениевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1873

Дата смерти

После 01.08.1907

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1892

Муж: Елясин Дмитрий Матвеевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
08.04.1895

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Елясин Дмитрий Матвеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.10.1897

Сын: Елясин Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Елясин Дмитрий Матвеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.05.1903

Сын: Елясин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Елясин Дмитрий Матвеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.07.1906

Сын: Елясин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Елясин Дмитрий Матвеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.08.1907

Сын: Елясин Семён Дмитриевич

Отец ребёнка: Елясин Дмитрий Матвеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 01.08.1907
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