Михаил Петрович Носов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Петрович Носов

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Место рождения

Студенка, Белинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

05.11.1916

Дата смерти

10.06.1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЯН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Студенка, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
03.07.1955

Сын: Носов Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Носова Мария Кирилловна

Пыстрома, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
10.06.1966
Ровдино, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
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