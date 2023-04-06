Михаил Петрович Носов
Место рождения
Дата рождения05.11.1916
Дата смерти10.06.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1955
Сын: Носов Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Носова Мария Кирилловна
Пыстрома, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
10.06.1966
Ровдино, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область