Ципулин Иван Козьмич
Место рождения
Дата рожденияОколо 08.02.1826
Дата смерти12.05.1901
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 08.02.1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1859
Мать ребёнка: Ципулина Татьяна Трофимовна
Бракосочетание
После 1863
Жена: Ципулина Мария Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.05.1901