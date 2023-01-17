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Ципулин Иван Козьмич

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Место рождения

Ловцы, Луховицы, Московская область

Дата рождения

Около 08.02.1826

Дата смерти

12.05.1901

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 08.02.1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Ловцы, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
После 1859

Сын: Ципулин Пётр Иванович

Мать ребёнка: Ципулина Татьяна Трофимовна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
После 1863

Жена: Ципулина Мария Павловна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ципулина Татьяна Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ципулина Наталья Николаевна

Смерть
12.05.1901
Калуга, город Калуга, Калужская область
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