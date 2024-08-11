Климов Олег Лукьянович
Место рожденияМосква
Дата рождения19.09.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Климова (Гашкова) Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
28.12.1998
Дочь: Климова Василиса Олеговна
Мать ребёнка: Климова (Гашкова) Наталья Николаевна
Москва, город федерального значения Москва