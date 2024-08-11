Климов Олег Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климов Олег Лукьянович

Место рождения

Москва

Дата рождения

19.09.1953

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1922 г.р.

Дети

1998 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1953

Отец: Климов Лукьян Савельевич

Мать: Климова Тамара Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Климова (Гашкова) Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
28.12.1998

Дочь: Климова Василиса Олеговна

Мать ребёнка: Климова (Гашкова) Наталья Николаевна

Москва, город федерального значения Москва

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