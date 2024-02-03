Новицкая (Серёдкина) Екатерина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1956
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1956
Отец: Середкин Борис
Мать: Середкина ?
Рождение ребёнка
12.06.1988
Сын: Новицкий Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Новицкий Владимир Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Темченко Алексей Олегович
Отец ребёнка: Темченко Олег
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Темченко Олег
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ведерникова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Новицкий Владимир Алексеевич