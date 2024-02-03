Новицкая (Серёдкина) Екатерина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовицкая (Серёдкина) Екатерина Борисовна

Новицкая (Серёдкина) Екатерина Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1956

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1956

Отец: Середкин Борис

Мать: Середкина ?

Рождение ребёнка
12.06.1988

Сын: Новицкий Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Новицкий Владимир Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новицкий Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Темченко Алексей Олегович

Отец ребёнка: Темченко Олег

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Темченко Олег

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ведерникова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Новицкий Владимир Алексеевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close