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Василий
Василий
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1770
Дата смерти
1846
Пол
Мужской
Отец
Пётр
Мать
Не указана
Жена
Матрона
1778 г.р.
Дети
Стефан
1803 г.р.
Добавил:
ГМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец:
Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын:
Стефан
Мать ребёнка:
Матрона
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Матрона
Смерть
1846
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