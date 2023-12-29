Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1778 г.р.

Дети

1803 г.р.

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Стефан

Мать ребёнка: Матрона

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона

Смерть
1846
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