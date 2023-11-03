Сартаков Иван Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сартаков Иван Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1783

Отец: Сартаков Егор

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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